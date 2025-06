SAS lanceert verbinding naar Mumbai

SAS lanceert vanuit Kopenhagen een nieuwe verbinding naar Mumbai. Daarmee keert SAS na 17 jaar terug naar de Indiase markt.

Volgende zomer lanceert SAS een nieuwe verbinding met Mumbai vanuit Kopenhagen. Vanaf 2 juni 2026 komen er vijf vluchten per week met A330-300’s. SAS mikt naast transferpassagiers met verbindingen naar andere Europese bestemmingen ook op passagiers die via Kopenhagen doorvliegen naar Noord-Amerikaanse bestemmingen van de maatschappij, zoals New York, Boston en Toronto.

Mumbai wordt de vierde Aziatische bestemming voor SAS. Momenteel vliegt ze al naar Bangkok, Seoul en Tokio Haneda. De A330-300 is nog steeds het werkpaard van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij. Het heeft er momenteel acht van in dienst naast vier A350-900’s. De vloot van A350’s werd eerder afgebouwd omdat de toestellen te duur waren om te opereren.