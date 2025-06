Brussels Airport verwacht deze zomer vijf procent meer passagiers

Deze zomer verwacht Brussels Airport vijf procent meer passagiers dan dezelfde periode vorig jaar. In totaal worden er voor juli en augustus 5,1 miljoen reizigers verwacht.

Vanaf dinsdag start de zomervakantie in Vlaanderen en vanaf 5 juli ook in Wallonië, meteen de start van de drukste en meest winstgevende periode van het jaar voor de luchtvaartsector in België. Op Brussels Airport worden er in de maanden juli en augustus iets meer dan 5,1 miljoen reizigers verwacht met als drukste dag 28 juli, waarop er 93.000 passagiers zouden aankomen en vertrekken. Ook komend weekend wordt druk, morgen verwacht de luchthaven al een grote vakantie-uittocht met zo’n 90.000 passagiers in totaal.

Qua nieuwigheden zien we op het intercontinentale netwerk vanuit Brussel dat Delta opnieuw naar Atlanta vliegt en in augustus Cathay Pacific de route naar Hong Kong opnieuw start.



De wachtrijen aan de grenscontrole zouden deze zomer ook minder lang moeten zijn. “Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin, stelde op 16 juni zijn zomerplan voor. Dit plan zorgt voor de nodige versterking voor het personeel van de Federale Politie, zodat de wachttijden bij de grenscontrole kunnen worden beperkt en een vlotte doorgang voor alle reizigers wordt gegarandeerd,” verduidelijkt de luchthaven.