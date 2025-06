Zwarte dozen van Air India succesvol uitgelezen en data wordt nu geanalyseerd

De data van de twee zwarte dozen van vlucht AI171 is succesvol uitgelezen. De data wordt pas sinds gisteren geanalyseerd.

Vlucht AI171 crashte twee weken geleden na het opstijgen in Hyderebad en sindsdien komen er vanuit de Indiase autoriteiten weinig nieuwe feiten naar buiten. Vandaag bevestigde de Indiase minister voor burgerluchtvaart dat de twee zwarte dozen op 24 juni elk apart naar Delhi zijn vervoerd. Daar werd de data van beide recorders gisteren succesvol uitgelezen. Momenteel wordt die data geanalyseerd.

Waarom die data nu pas recent wordt geanalyseerd, is niet meteen duidelijk. De eerste zwarte doos werd op 13 juni, een dag na de crash, gevonden. De tweede werd op 16 juni gevonden. Beide vluchtrecorders slaan zowel de vluchtdata als de stemmen van de piloten op. De ene bevindt zich bij de B787 vooraan in het vliegtuig, de andere achteraan.

Voor een groot en dodelijk ongeval zoals vlucht AI171 is het eerder uitzonderlijk dat er zo lang geen nieuwe informatie over een mogelijke oorzaak naar buiten komt. Meestal kan men na enkele dagen al verklaringen geven over de richting waar het onderzoek naar toe gaat.