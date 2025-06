Vliegverkeer Noord-Italië stilgelegd door radarprobleem in Milaan

Momenteel is er geen vliegverkeer mogelijk in Noord-Italië door een radarprobleem in Milaan. Het volledige luchtruim van Milaan, ruwweg vanaf de Alpen tot Bologna is daardoor stilgelegd.

Sinds iets na 20 uur ondervindt het vliegverkeer boven Noord-Italië grote hinder door een radarprobleem in Milaan. Daardoor is er geen vliegverkeer meer mogelijk. De grootste luchthaven in de sector, Milaan Malpensa, ondervindt de grootste hinder. Een 20-tal vluchten is al moeten uitwijken naar andere verdere gelegen luchthavens zoals Rome of Venetië.

Momenteel is het nog niet bekend wanneer het vliegverkeer kan hernemen.