Qantas neemt eerste A321XLR in ontvangst

Qantas heeft de eerste A321XLR in ontvangst genomen in Hamburg. Het toestel is is nu via een tussenstop in Bangkok onderweg naar Sydney. In totaal zal het toestel zo’n 21 uur gevlogen hebben wanneer het aankomt.

De eerste van in totaal 28 A321XLR’s voor Qantas landt morgenochtend in Sydney. Qantas wil het type inzetten op lange routes naar Azië en de Pacifische eilanden, al zijn er daar voor nog geen routes officieel aangekondigd.

Initieel zal het toestel op binnenlandse routes worden ingezet ter vervanging van oudere B737-800’s.Met die toestellen vliegt Qantas enkel vanuit Noord-Australië naar Indonesië, Singapore en Papoua Nieuw-Guinea. Op de routes naar Azië zet de maatschappij verder enkel langeafstandsvliegtuigen in .