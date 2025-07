Euro Airlines breidt operaties vanuit Brussel richting Cancun en Punta Cana uit

Euro Airlines startte afgelopen winter met de ticketverkoop vanuit Brussel richting Punta Cana. Daar kwam nadien ook een vlucht bij naar Cancun. Hoewel het initieel om een periode van enkele weken ging, de piekperiode in de winter, worden de operaties nu uitgebreid en wordt er al zeker tot en met mei op de routes gevlogen.

Na de aankondiging dat TUI fly haar langeafstandsoperaties vanuit Brussel vanaf oktober stopzette, kwam al snel het nieuws dat Euro Airlines, een bedrijf dat geen eigen vliegtuigen heeft maar wel commerciële activiteiten kan aanbieden met een eigen IATA-vluchtnummer, de route tussen Brussel en Punta Cana zou overnemen. Tussen begin december en begin januari, de piekperiode wanneer Belgen warmere verre oorden opzoeken, plande Euro Airlines een wekelijkse vlucht met een A330 van het Spaanse World2Fly.

Al snel kwam daar met Cancun een tweede bestemming bij en werd ook de periode waarin de vluchten zouden plaatsvinden uitgebreid. Ook de A330 van World2Fly verdween uit het vliegschema en een B787-8 van TUI fly werd het opererende vliegtuig.

Nu breidt het bedrijf de operaties nog verder uit. Er komen in totaal 3 wekelijkse vluchten tussen oktober en eind mei vanuit Brussel naar Cancun en Punta Cana. Alle vluchten worden ook nog steeds uitgevoerd door een B787 van TUI fly. Concreet ziet het vliegschema er momenteel uit als volgt:

Vanaf donderdag 23 oktober tot en met 28 mei zal er een wekelijkse vlucht worden uitgevoerd vanuit Brussel naar Cancun. Op vrijdag 24 oktober start er een wekelijkse vlucht naar Punta Cana die momenteel al tot en met 22 mei staat ingepland. Vanaf zaterdag 4 oktober komt er ook nog een vlucht naar Punta Cana maar die zal via Parijs CDG worden uitgevoerd.

Opvallend daarbij is dat passagiers ook de vluchten tussen Brussel en Parijs kunnen boeken. Momenteel wordt er er net geen twee uur en half tijd op de grond gerekend in Parijs vooraleer het toestel vertrekt richting Punta Cana. Ook de terugvlucht wordt via Parijs gepland waarna het nadien verder gaat naar Brussel.

Voor alle vluchten wordt een B787-8 van TUI fly ingezet. Dat toestel beschikt over een configuratie met 25 stoelen in premium en 280 in economy.