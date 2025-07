IndiGo van start op routes naar Manchester en Amsterdam

IndiGo, de grootste luchtvaartmaatschappij van India, heeft gisteren en vandaag haar Europese debuut gemaakt. Met B787’s van Norse heeft de maatschappij de aftrap gegeven voor een snelle expansie naar Europa.

Gisteren vond de eerste vlucht plaats van IndiGo vanuit Mumbai naar Manchester. Vandaag werd de tweede nieuwe route geopend: van Mumbai naar Amsterdam. De maatschappij vliegt vanaf nu drie keer per week naar beide steden. Dat doet ze met gehuurde B787-9’s van Norse Atlantic Airways. De maatschappij vloog al naar Europa met vluchten vanuit New Delhi en Mumbai naar Istanboel.

“Met de uitbreiding binnen Europa zijn we verheugd onze nieuwe route tussen Mumbai en Amsterdam te lanceren, waarmee we India nog beter verbinden met de rest van de wereld. We zetten ons in om onze klanten een soepele en verbeterde reiservaring te bieden tegen een aantrekkelijke prijs, en tegelijkertijd het directe verkeer tussen India en Europa te stimuleren,” zegt voormalig KLM-topman Pieter Elbers.

De B787-9’s zijn uitgerust met 56 premium economy-stoelen, IndiGoStrech genoemd, die meer beenruimte en een grotere recline bieden in een 2-3-2-configuratie. In economy is er plaats voor 282 passagiers in een 3-3-3-configuratie. De vliegtuigen van Norse zijn verhuurd aan IndiGo onder een damp lease-overeenkomst. Dat wil zeggen dat Norse de piloten levert en IndiGo het cabinepersoneel.

Later dit jaar kan de maatschappij uitkijken naar A321XLR’s en vanaf 2027 kan de expansie een versnelling hoger schakelen met de komst van de eerste A350-900. Van deze laatste heeft de maatschappij er 100 besteld.