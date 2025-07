Etihad in najaar met grootste A350 naar Brussel

In september en oktober zal Etihad Airways haar A350-1000’s ook inzetten op de route naar Brussel. Zowel de B787-10 als de A350-1000 zullen elkaar in het vliegschema afwisselen.

Deze zomer vliegt Etihad zowel met B777-300ER als met B787-10 op de route tussen Abu Dhabi en Brussel. In september en oktober wordt daar de A350-1000 aan toegevoegd en zal het toestel samen met de B787-10 en de B777-300ER de route afwisselend uitvoeren.

Vanaf 2 september wordt het type op dinsdag en zondag ingezet. Van 5 tot en met 19 oktober zal het vliegtuig enkel nog op zondag te zien zijn en staat op de andere dagen soms ook opnieuw de B777-300ER ingepland.

Etihad heeft momenteel maar zes exemplaren van de A350-1000 in de vloot en vliegt er de komende maanden mee naar Chicago, New York JFK, Atlanta, Amsterdam, New Delhi, Mumbai, Tokio Narita, Bangkok en Sydney. Het toestel is geconfigureerd met 44 stoelen in business en 327 in economy.