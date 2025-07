Motoren Air India-vlucht 171 werden na opstijgen uitgeschakeld

Vanavond is het eerste voorlopig onderzoeksrapport gepubliceerd over de crash van vlucht AI171 vorige maand. Daaruit blijkt dat beide motoren vlak na het opstijgen werden uitgeschakeld. Voorlopig is het onduidelijk waarom dat precies gebeurde.

De crash van Air India-vlucht 171 die op 12 juni meteen na het opstijgen van de luchthaven van Ahmedabad neerstortte is veroorzaakt doordat beide motoren geen vermogen meer gaven. Dat wijst een eerste voorlopig onderzoeksrapport uit. Daarbij werden de twee schakelaars die de brandstoftoevoer naar de motoren regelen geschakeld van ‘RUN’ naar ‘CUTOFF’ (zie afbeelding hieronder). Daardoor wordt de brandstoftoevoer naar beide motoren stilgelegd waardoor de motoren uitvallen. Voordien waren er geen indicaties van motorproblemen.

Het afzetten van de motoren gebeurde op het moment dat het vliegtuig 180 knopen snelheid haalde. Het vliegtuig was iets voordien aan 155 knopen van de grond geraakt en was nog maar een viertal seconden in de lucht. Op de voice recorders in de cockpit is te horen dat één van de piloten aan de andere vraagt waarom hij de twee schakelaren had afgezet. Die antwoordt dat hij dat niet heeft gedaan.

Tien en veertien seconden later werden respectievelijk de schakelaar voor motor 1 en nadien voor motor 2 opnieuw op ‘RUN’ gezet waarbij er door het vliegtuig automatisch werd geprobeerd beide motoren te herstarten. Bij motor 1 lukte dat initieel maar bij motor 2 werkte de poging tot herstarten niet. Een vijftiental seconden later stortte het vliegtuig neer op een gebouw. De gashendels stonden tot op het moment van de crash volledig naar voren op maximale stuwkracht.

Het onderzoek moet nu verder gebeuren maar voorlopig worden er geen aanbevelingen gedaan die betrekking hebben tot het type B787 of het type motor van de B787.

Bij de crash kwamen 241 inzittenden om en nog eens 19 mensen op de grond.

Beide piloten waren gebaseerd in Mumbai en de dag voordien in Ahmedabad aangekomen. Voor de vlucht naar Londen was de first officier de piloot die vliegt (PF – Pilot Flying) en de captain de PM (Pilot Monitoring).