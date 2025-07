Wizz Air zet operaties in Abu Dhabi stop

Wizz Air stopt met vliegen vanaf de luchthaven van Abu Dhabi. De maatschappij wil de verlieslatende operaties door de, zo zegt ze zelf, continue instabiliteit in de regio stopzetten.

In 2019 kondigt Wizz Air aan om samen met een investeringsmaatschappij uit Abu Dhabi de lowcostmaatschappij Wizz Air Abu Dhabi op te richten. De plannen waren toen ambitieus maar het project kwam de voorbije jaren niet echt van de grond. De eerste vlucht werd in 2021 uitgevoerd maar sindsdien wordt er weinig geïnvesteerd in de maatschappij en grote uitbreidingen blijven achterwege.

Vandaag bestaat de vloot van Wizz Air Abu Dhabi uit 12 A321’s. Daarmee vliegt de maatschappij voornamelijk naar Zuidoost-Europa, het Midden Oosten en Centraal-Azië. Zwarte cijfers bleven sinds de oprichting uit en vandaag kondigt Wizz Air de stekker uit de maatschappij te trekken.

Met de vrijgekomen capaciteit wil de maatschappij nu verderzetten in wat ze goed is: de Oost-Europese markt.