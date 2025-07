Etihad Airways neemt deel van netwerk Wizz Air Abu Dhabi over

Etihad Airways kondigt de opening van zeven nieuwe bestemmingen aan. Zes daarvan worden nog tot september door Wizz Air Abu Dhabi uitgevoerd. Daarmee neemt de maatschappij een deel van het netwerk over van de maatschappij die na de zomer haar operaties stopzet.

Etihad opent in november een verbinding naar Medina en in maart 2026 ook zes andere verbindingen naar Bakoe, Jerevan, Tbilisi, Almaty, Boekarest en Tashkent. Met uitzondering van de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn het allemaal bestemmingen waar Wizz Air Abu Dhabi momenteel al naartoe vliegt. In Georgië is Wizz Air wel al actief tussen Abu Dhabi en Kutaisi.

Wizz Air Abu Dhabi is gespecialiseerd in vluchten vanuit Abu Dhabi naar Oost-Europa en Centraal-Azië. Vooral die laatste is een regio waar Etihad met de uitzonderving van Pakistan niet actief in is. Begin september zet Wizz Air Abu Dhabi al haar operaties stop.