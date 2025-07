Brussels Airport verwelkomt 2,2 miljoen passagiers in juni, een stijging van 4%

Bericht door Brussels Airport Company

In juni verwelkomde Brussels Airport 2,2 miljoen passagiers, een stijging van 4% tegenover dezelfde maand vorig jaar. In de eerste helft van het jaar reisden al meer dan 11 miljoen passagiers via Brussels Airport. De vijf nationale vakbondsacties van januari tot juni hebben een zware impact gehad op de luchthavenactiviteiten met meer dan 230.000 passagiers wiens vlucht hierdoor werd geannuleerd. De vrachtvolumes stegen met 18% naar een totaal van 63.000 ton.

Passagiers: +4% ten opzichte van juni 2024

In juni mocht Brussels Airport 2.179.180 passagiers verwelkomen, een stijging van 4% in vergelijking met juni 2024. Die stijging had echter nog groter kunnen zijn zonder de nationale vakbondsactie van 25 juni, waardoor er geen vertrekkende passagiersvluchten mogelijk waren. Het aantal vertrekkende passagiers ligt net hoger dan het aantal aankomende door de start van de zomervakantie.

In de eerste helft van 2025 reisden al 11.283.904 passagiers via Brussels Airport, ook dat aantal is beïnvloed door de verschillende nationale manifestaties. Sinds begin dit jaar vonden al vijf nationale vakbondsacties plaats, gericht tegen de plannen van de federale overheid, met impact op de luchthavenactiviteiten. In totaal werden hierdoor meer dan 230.000 reizigers getroffen.

Het aandeel vertrekkende transferpassagiers bedroeg in juni zo’n 15%, zoals gebruikelijk vooral van en naar Afrika en Noord-Amerika.

De tien belangrijkste landen afgelopen maand waren respectievelijk Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, Duitsland, Portugal, Marokko, Frankrijk, Verenigde Staten en Zwitserland.

Totale vrachtvolumes: +18% in vergelijking met juni 2024

De totale vrachtvolumes op Brussels Airport zijn in juni met 18% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2024, om uit te komen op 63.200 ton. De luchtvrachtvolumes stegen met 25,5% naar een totaal van 55.601 ton.

In het volvrachtsegment is er stijging van maar liefst 46%. Het vrachtvervoer aan boord van passagiersvluchten is met 4% toegenomen. De expresdiensten zijn met 27,4% gestegen in vergelijking met juni 2024, terwijl de getruckte volumes een daling kennen van 18,4%.

De belangrijkste importregio’s zijn Azië, Afrika en Noord-Amerika. Diezelfde top drie zien we terug in de belangrijkste exportregio’s: Azië, gevolgd door Afrika en Noord-Amerika.

Tijdens de eerste helft van 2025 stegen de totale cargovolumes met 9,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2024.

Vliegbewegingen: +5% ten opzichte van juni 2024

Het aantal vliegbewegingen in juni steeg met 5% in vergelijking met vorig jaar. Het aantal passagiersvluchten kende een stijging van 3%. Het aantal cargovluchten steeg met bijna 11% door een stijging binnen het volvrachtsegment en de expresdiensten.

Er waren in juni gemiddeld 147 passagiers per vlucht, twee meer dan in dezelfde maand in 2024.