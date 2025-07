PIA mag na 5 jaar opnieuw naar Verenigd Koninkrijk vliegen

Pakistan International Airlines (PIA) mag na een onderbreking van 5 jaar opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk vliegen. Dat is een belangrijke beslissing aangezien het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste markt was voor PIA.

Na een dodelijke crash van een A320 van PIA in Karachi in 2020, die hoofdzakelijk te wijten is aan zware fouten bij de piloten, besloot het Verenigd Koninkrijk (VK) om alle Pakistaanse luchtvaartmaatschappijen te weren. Dat was een grote opdoffer voor PIA aangezien de routes naar het VK de belangrijkste van het bedrijf waren. Door het verbod zou de maatschappij jaarlijks zo’n 144 miljoen dollar aan inkomsten verloren hebben.

Enkele maanden geleden hief de EU een gelijkaardig verbod al op en nu volgt ook het VK. Daarmee kan de maatschappij haar meest lucratieve routes heropstarten. Dat is goed nieuws voor de Pakistaanse overheid die poogt om PIA te privatiseren. Sinds PIA opnieuw welkom is in de EU vliegt de maatschappij opnieuw naar Parijs CDG.