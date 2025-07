Na Charleroi verlaat TUI fly nu ook luchthaven van Luik

Nadat TUI fly de activiteiten op de luchthaven van Charleroi in de winter van 2022-2023 stopzette, volgt nu ook de luchthaven van Luik. Vanaf begin januari 2026 worden alle TUI fly-vluchten daar geschrapt. Nadien zal er enkel nog vanuit Antwerpen, Brussel en Oostende worden gevlogen.

Na 4 januari 2026 zet TUI fly alle vluchten vanuit Luik stop. De maatschappij wil de vluchtoperaties verder concentreren op de luchthaven van Brussel. Momenteel vliegt ze vanuit Luik naar 8 bestemmingen in het zuiden van Europa en Marokko. Enkele bestemmingen waaronder Tenerife, Gran Canaria, Alicante en Kayseri werden ook in het winterseizoen uitgevoerd. De rentabiliteit van de operaties in Luik zou onvoldoende zijn om de activiteiten daar verder te zetten.

Met het vertrek van TUI fly verliest Luik ook de laatste passagiersmaatschappij. De luchthaven van Luik kon de voorbije jaren sterk groeien als vrachtluchthaven, maar passagiersmaatschappijen laten de luchthaven al langere tijd links liggen.