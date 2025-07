Air Arabia mag lowcostmaatschappij starten in Saudi-Arabië

Een consortium geleid door Air Arabia mag een nieuwe lowcostmaatschappij opstarten in Saudi-Arabië. Het land wil een luchtvaartmaatschappij baseren in Damman in het oosten van het land en zocht daarvoor kandidaten. Tegen 2030 moeten de maatschappij uit 45 toestellen bestaan.

Een consortium geleid door Air Arabia won een aanbesteding om een lowcostmaatschappij op te starten in de oostelijke stad Damman. Die nieuwe maatschappij moet tegen 2030 met een vloot van 45 toestellen naar 57 buitenlandse bestemmingen vliegen en op 24 binnenlandse routes actief zijn.

Air Arabia is een in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gebaseerde luchtvaartmaatschappij die actief is in Marokko, Egypte, Pakistan en uiteraard ook de VAE zelf.

Met de komst van een nieuwe luchtvaartmaatschappij in Damman worden in de nieuwe visie van Saudi-Arabië, waarbij toerisme de belangrijkste pijler wordt, de drie belangrijkste regio’s in het land voorzien van hun eigen luchtvaartmaatschappij. Saudia zal Jeddah bedienen, Riyadh Air de hoofdstad Riyadh en Air Arabia Damman.