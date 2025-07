SWISS kondigt eerste A350-bestemming aan en presenteert nieuwe cabine

SWISS gaat haar gloednieuwe A350-900 vanaf 1 januari inzetten op de route tussen Zürich en Boston. De maatschappij verwacht het eerste exemplaar in Europa, maar zal deze eerst op intra-Europese routes inzetten. SWISS presenteerde vandaag ook haar nieuwe first en business class-zetels.

Met de naar verwachting eerst geleverde A350-900, die zal uitgerust zijn met de nieuwe ‘SWISS Senses’-cabine, in oktober kondigt SWISS vandaag haar eerste langeafstandsroute aan met het nieuwe toestel. Vanaf 1 januari wordt de A350 ingezet tussen Zürich en Boston.

De nieuwe first class-zetels, eerder suites, zullen met een deur afsluitbaar zijn en beschikken over de laatste nieuwtjes zoals zetelkoeling en zetelverwarming, een draadloos oplaadstation en een TV-scherm dat zo breed zal zijn als de suite zelf. De suite in het midden van de cabine zal net zoals bij Lufthansa geconfigureerd kunnen worden voor twee samen reizende personen.

De nieuwe business class zal beschikken over zetels die allemaal rechtstreekse toegang hebben tot het gangpad en sommigen zullen ook deels afsluitbaar zijn met een schuifdeur. Daarnaast zullen de zetels ook dezelfde temperatuurregulatie hebben zoals in first class en ook een draadloos oplaadstation hebben.

De nieuwe cabines zullen ook geleidelijk aan worden geïnstalleerd in de B777-300’s en de A330-300’s. Deze laatste beschikken momenteel over de oudste cabines van de vloot.

Tussen oktober en de eerste vlucht naar Boston op 1 januari zal het nieuwe toestel eerst worden ingezet op intra-Europese routes.