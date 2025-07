Slechter tweede kwartaal voor Brussels Airlines door nationale acties en vlootproblemen

In het tweede kwartaal van dit jaar zag Brussels Airlines de winst met 36 procent afnemen. Vooral de sociale acties hadden hun invloed op het resultaat maar ook operationeel kampte de maatschappij met moeilijkheden. Voor de volledige eerste jaarhelft verbetert Brussels Airlines het verlies met 2 procent. De maatschappij verwacht voor 2025 voor het derde jaar op rij sterke winstcijfers.

In het tweede kwartaal zag Brussels Airlines de omzet met 13,2 procent stijgen dankzij de capaciteitsuitbreiding. Hoewel kwartaalgegevens ontbreken, voerde Brussels Airlines de eerste helft van dit jaar al 11 procent meer vluchten uit, waarvan het gros van de groei in het tweede kwartaal werd gerealiseerd met de extra capaciteit van 4 A220’s van Air Baltic voor het Europese netwerk, 1 eigen A320 en één extra langeafstandstoestel. De groei van het toegevoegde langeafstandstoestel werd wel deels tenietgedaan doordat één A330 door schade voor langere tijd aan de grond stond. Daardoor moest de maatschappij tijdelijk capaciteit bij Air Europa gaan bij huren voor de vluchten naar New York, wat ook een invloed had op de kosten. Die stegen het voorbije kwartaal met 14,4 procent. Desondanks dat het aantal vluchten wel fors steeg, daalden de brandstofkosten met 6,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Brussels Airlines sluit het tweede kwartaal af met een operationele winst van 7 miljoen euro. Dat is minder dan de 11 miljoen euro van vorig jaar. Voor de volledige eerste jaarhelft verbeterde Brussels Airlines het verlies van 47 miljoen euro naar 46 miljoen euro. De stakingen hadden een negatieve impact van zo’n 12 miljoen euro, maar ook het uitvallen van een vliegtuig op het langeafstandsnetwerk en onverwachte onderhoudskosten hadden hun invloed op de cijfers.