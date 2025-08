Vueling vliegt eind 2026 ook met B737 MAX

De B737 MAX-toestellen die IAG in 2022 bestelde zullen vanaf 2026 bij Vueling gaan vliegen. Dat maakte het moederbedrijf afgelopen vrijdag bij de halfjaarresultaten bekend. Momenteel vliegt Vueling exclusief met Airbussen.

Eind 2026 moeten de eerste drie B737 MAX-toestellen in dienst treden bij het Spaanse Vueling. De toestellen zullen worden ingezet vanuit de basis in Barcelona. IAG plaatste in 2022 een bestelling voor 25 B737 MAX 200-vliegtuigen en 25 B737 MAX 10’s. Daarbovenop zijn er nog opties voor nog eens 100 toestellen meer. De B737 MAX 10 is tot op heden wel nog niet gecertificeerd.

In totaal gaat het dus om een mogelijke levering van tot 150 toestellen. De huidige vloot van Vueling bestaat uit een 130-tal toestellen van het type A319, A320 en A321. Daarbovenop moeten er nog nieuwe Airbussen aan de maatschappij worden geleverd. Of de volledige Airbus-vloot nu zal vervangen worden door Boeings is nog niet meteen duidelijk, al is die kans bestaande.

Vueling heeft als grootste basis Barcelona en heeft daar Ryanair als grootste concurrent. Terwijl Iberia nagenoeg hoofdzakelijk vanuit Madrid opereert, wordt Vueling ingezet vanuit andere Spaanse steden om te concurreren met lowcostmaatschappijen zoals Ryanair.