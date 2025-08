Na vijf jaar opnieuw een verbinding tussen Brussel en Hong Kong

Na een onderbreking van vijf jaar vliegt Cathay Pacific vanaf vandaag opnieuw naar Brussels Airport. De eerste vlucht vanuit Hong Kong landde vanmorgen in Brussel. Dat de in Hong Kong gebaseerde maatschappij nu terugkeert naar Brussel was niet vanzelfsprekend, want verschillende andere Europese routes die in de periode vanaf 2020 werden geschrapt, zijn sindsdien niet meer in het netwerk opgenomen. De nieuwe route zal het ganse jaar door met vier vluchten per week worden bediend.

In maart 2018 krijgt Brussels Airport met de komst van Cathay Pacific eindelijk een verbinding met Hong Kong. Met A350-900’s wordt de route vier maal per week bediend. De maatschappij vliegt tussen 2018 en 2020 het ganse jaar tussen beide steden, maar door de coronacrisis zet de maatschappij de route in maart 2020 stop. Later dat jaar raakt bekend dat Cathay Pacific Brussel de komende jaren links zou laten liggen, de route zou één van de minder rendabele zijn geweest en in totaal worden er zeven intercontinentale routes gestaakt. Het ging toen om vluchten naar Seattle, Dublin, Londen Gatwick, Newark, Male, Washington en Brussel. Met uitzondering van Brussel is geen enkele van deze routes sindsdien hernomen. Brussel was in 2018 de veertiende Europese route voor Cathay Pacific nadat Düsseldorf werd geschrapt. Ook Dublin en Kopenhagen werden in 2018 opgestart, maar zagen de maatschappij nadien niet meer terugkeren.

Cathay Pacific vliegt momenteel naar twaalf Europese bestemmingen: Manchester, Londen Heathrow, Madrid, Barcelona, Parijs CDG, Amsterdam, Frankfurt, Zürich, München, Milaan Malpensa, Rome en Brussel. De route naar München werd afgelopen juni gestart. Net zoals bij de start in 2018 zal Cathay Pacific vier keer per week met een A350-900 vanuit Hong Kong naar Brussel vliegen. Die toestellen zijn geconfigureerd met 38 stoelen in business class, 28 stoelen in premium economy en 214 in economy.