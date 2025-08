Alaska Airlines mikt op vloot van 17 B787-9’s voor langeafstandsvluchten vanuit Seattle

Alaska Airlines wil tot 17 B787-9’s baseren in Seattle van waaruit het naar intercontinentale bestemmingen wil gaan vliegen. Naast Rome kondigt de maatschappij nu ook routes aan naar Londen Heathrow en Keflavik in IJsland. De routes die Hawaiian Airlines nu uitvoert voor Alaska Airlines met A330-200’s zullen komende maanden worden uitgevoerd door Alaska B787-9’s.

Met tot 17 eigen B787-9’s wil Alaska Airlines de komende jaren het intercontinentale aanbod vanuit Seattle verder uitbreiden. Momenteel vliegt Hawaiian Airlines al met een A330-200 voor de maatschappij tussen Seattle en Tokio en in september komt er een tweede route bij naar Seoul. Vanaf mei breidt de maatschappij haar aanbod dan verder uit met B787-vluchten naar Rome, een route die ze afgelopen lente al bekendmaakte. Nu komt de maatschappij ook met de vierde en vijfde intercontinentale bestemming: Londen Heathrow en Keflavik. Die vluchten zullen in de lente van 2026 van start gaan. Tegen 2030 moeten er zoals eerder gezegd minstens 12 intercontinentale bestemmingen worden aangedaan vanuit Seattle.

De vluchten naar Londen die in de lente van 2026 van start gaan, zullen het hele jaar door dagelijks worden aangeboden. Daarvoor zal Alaska gebruik maken van een B787-9, die in dezelfde configuratie als de B787’s van Hawaiian Airlines zal vliegen. De route naar Keflavik zal enkel in de zomer worden uitgevoerd en dat met een B737 MAX 8.

De eerste B787-9 zal tegen januari 2026 worden voorzien van een nieuw kleurenschema waarop de merknaam Alaska zal prijken. Tegen de lente zullen er in totaal 4 B787-9’s het kleurenschema moeten dragen. Ook de cabines zullen worden aangepast met een specifieke Alaska Airlines-stijl. De route naar Seoul die in september start, zal al door de B787-9 worden uitgevoerd. Ook de route naar Tokio zal veranderen van A330-200 naar B787-9.