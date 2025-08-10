Turkish Airlines neemt belang in Air Europa

Nadat er de voorbije maanden met meerdere partners zoals Air France-KLM en Lufthansa werd gesproken over een minderheidsbelang in de Spaanse maatschappij Air Europa, is het uiteindelijk Turkish Airlines dat met geld over de brug komt voor een minderheidsbelang. De waarde van de deal bedraagt zo’n 275 miljoen euro.

Met een kapitaalinjectie van 275 miljoen euro zal Turkish Airlines, na goedkeuring van de autoriteiten, een belang van 26 of 27 procent krijgen in Air Europa. Dat zegt Air Europa-voorzitter Juan José Hidalgo tegen het Spaanse nieuwsagentschap EFE. Air Europa heeft vers kapitaal nodig om de schulden van de maatschappij af te bouwen. Met de kapitaalinjectie wil de maatschappij de lening van zo’n 475 miljoen euro die het naar aanleiding van de coronacrisis kreeg, terugbetalen.

De Hidalgo-familie is momenteel voor 80 procent eigenaar van Europa en minderheidsaandeelhouder IAG heeft de overige 20 procent. De luchtvaartgroep wou Air Europa in het verleden volledig overnemen, maar stootte op problemen met de mededingingsautoriteiten. Omdat de luchtvaartgroep van onder meer Iberia en Vueling te veel toegevingen moest doen, ging de overname uiteindelijk niet door. Het belang dat Turkish Airlines nu zou nemen komt van de aandelen van de Hidalgo-familie. Daardoor zal, na goedkeuring van de autoriteiten, de familie nog steeds de grootste aandeelhouder zijn van Air Europa en hebben zowel IAG (oneworld) als Turkish Airlines (Star Alliance) een minderheidsbelang in de maatschappij.