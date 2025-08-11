Brussels Airport organiseert achtste spottersdag met vliegtuigliefhebbers

Op maandag 11 augustus vond op Brussels Airport de langverwachte achtste editie van Spottersdag plaats. Twintig vliegtuigliefhebbers beleefden een buitengewone dag. Ze kregen de unieke kans om foto’s te maken van de vliegtuigen vanop het tarmac, bezochten de hangar van Brussels Airlines en deden een uitstap naar de nabijgelegen militaire luchthaven BruMil, waar ze het toestel A400M van dichtbij konden bewonderen.

Via een wedstrijd met ruim 165 deelnemers werden twintig spotters uitgenodigd voor een unieke blik achter de schermen van de luchthaven. De spotters werden begeleid naar een speciale zone bij de start- en landingsbanen waar ze foto’s konden nemen van hun favoriete opstijgende en landende vliegtuigen. Verschillende toestellen hadden voor de gelegenheid een speciale branding, waaronder “Born In 2021” van ITA Airways, “Lithuanian Flag” van airBaltic en “Bucketlist Xperiences” van Icelandair.

Daarna volgde een kijkje achter de schermen bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. De deelnemers konden verschillende vliegtuigen van dichtbij bekijken en kregen info over het onderhoud van de toestellen. De dag werd afgesloten op de militaire site BruMil, waar de spotters het indrukwekkende militaire toestel A400M van heel dichtbij konden zien.

Brussels Airport trekt al jaren luchthvaartliefhebbers uit binnen- en buitenland dankzij de diversiteit aan luchtvaartmaatschappijen (ruim 70), de vele types toestellen en speciale brandings. De luchthaven heeft sinds 2018 twee spottersplatformen van waarop de spotters een prachtig zicht hebben op de start- en landingsbanen om de luchthavenactiviteiten in alle veiligheid op beeld vast te leggen.

Brussels Airport wil de vliegtuigliefhebbers na deze achtste editie van de Spottersdag bedanken voor hun enthousiasme. Dankzij hun passie dragen ze ook bij aan de uitstraling van de luchthaven, tot ver buiten de terminal.