Brussels Airport ontvangt 2 procent meer passagiers in juli

De zomermaand juli heeft Brussels Airport afgesloten met 2 procent meer passagiers dan dezelfde maand vorig jaar. In totaal maakten iets meer dan 2,5 miljoen passagiers gebruik van de luchthaven. Het vrachtvolume steeg met 13,2 procent.

In juli verwelkomde Brussels Airport meer dan 2,5 miljoen passagiers, een stijging van 2% in vergelijking met juli 2024. 28 juli was met 92.000 reizigers een bijzonder drukke dag en lijkt de drukste dag van het jaar te worden. De totale vrachtvolumes stegen met 13% naar een totaal van 69.000 ton.

Passagiers: +2% ten opzichte van juli 2024

In juli 2025 mocht Brussels Airport 2.507.817 passagiers verwelkomen, een stijging van 2% in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Alleen al op 28 juli reisden 92.000 passagiers via Brussels Airport. Het werd daarmee niet alleen de drukste dag van het jaar, maar ook de drukste sinds de uitbraak van de coronapandemie.

Door de start van de zomervakantie waren er meer vertrekkende dan aankomende passagiers. Het aandeel transferpassagiers bedroeg 11%, wat lager is dan in de maanden buiten het zomerseizoen door het grote aantal vakantiegangers in juli en augustus.

De tien belangrijkste landen de afgelopen maand waren respectievelijk Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, Duitsland, Marokko, Portugal, Verenigde Staten, Frankrijk en Zwitserland.

Totale vrachtvolumes: +13% in vergelijking met juli 2024

De totale vrachtvolumes op Brussels Airport zijn in juli met 13% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2024, om uit te komen op 68.808 ton. De luchtvrachtvolumes stegen met 17% naar een totaal van 59.541 ton.

In het volvrachtsegment is er stijging van 5,5%. Het vrachtvervoer aan boord van passagiersvluchten is met 4% gedaald. De expresdiensten zijn met 42% gestegen in vergelijking met juli 2024, terwijl de getruckte volumes een daling kennen van 7%.

De belangrijkste importregio’s zijn Azië, Afrika en Noord-Amerika. Diezelfde top drie zien we terug in de belangrijkste exportregio’s: Azië, gevolgd door Afrika en Noord-Amerika.

Vliegbewegingen: +3% ten opzichte van juli 2024

Het aantal vliegbewegingen in juli steeg met 3% in vergelijking met vorig jaar. Het aantal passagiersvluchten kende een stijging van 2%. Het aantal cargovluchten steeg met 6% door een stijging binnen het volvrachtsegment en de expresdiensten.

Er waren in juli 2025 gemiddeld 152 passagiers per vlucht, hetzelfde aantal als in juli 2024.