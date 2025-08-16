Staking cabinepersoneel Air Canada zorgt voor geannuleerde vluchten

Door een staking van het cabinepersoneel bij Air Canada moet de maatschappij honderden vluchten annuleren. Ook de vluchten naar Toronto en Montreal vanuit Brussel zijn geannuleerd.

Door een staking van het cabinepersoneel bij Air Canada, een geschil dat draait om loon, is er grote hinder voor wie een vlucht van Air Canada moet nemen. De maatschappij moest al een groot aantal vluchten annuleren. Ook de vluchten van Air Canada die vandaag vanuit Brussel naar Toronto en Montreal moesten vertrekken, zijn geannuleerd. De inkomende vlucht vanuit Toronto vanmorgen werd ook geannuleerd, maar het toestel vanuit Montreal is vanmorgen wel nog aangekomen.

Momenteel is het niet duidelijk hoe lang de staking zal duren. Meer dan 10.000 cabinepersoneelsleden doen mee aan de staking.