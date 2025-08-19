ANA verhoogt volgende zomer vluchtfrequentie naar Brussel

ANA gaat in maart 2026 de vluchtfrequentie op de route tussen Brussel en Tokio verhogen. Er zullen dan drie vluchten per week worden uitgevoerd.

Nadat de dagelijkse Tokio-vlucht van ANA naar aanleiding van de coronacrisis kwam te vervallen, wordt er tegenwoordig nog maar twee keer per week tussen Tokio Narita en Brussel gevlogen. In maart 2026 wordt daar nu een vlucht aan toegevoegd en zullen er drie vluchten per week naar de Japanse hoofdstad zijn.

Vanaf 2 maart komt er naast de vlucht op woensdag en zaterdag nu ook een vlucht op maandag. De vluchten zullen telkens om 18:35 vertrekken en nog steeds door de B787 worden uitgevoerd.