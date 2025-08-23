Baan 25L/07R heropent op 28 augustus

De renovaties aan baan 25L/07R zijn momenteel in de laatste fase. De landingsbaan zal wel nog één nacht langer dicht blijven dan initieel voorzien.

Sinds juli is baan 25L/07R gesloten wegens grondige renovatiewerken. Daardoor wordt er sinds begin deze maand zowel opgestegen als geland op één landingsbaan. Momenteel zijn er twee landingsbanen operationeel maar in de praktijk wordt er maar één voor alle vluchten tegelijkertijd gebruikt.

Baan 25L zou normaal in de avond van 27 augustus opnieuw opengaan, maar die heropening is nu vertraagd tot de ochtend van 28 augustus.