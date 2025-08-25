SWISS in herfst met A350 al naar zes Europese bestemmingen

De eerste A350 voor SWISS die binnenkort wordt geleverd zal deze herfst worden ingezet op al zeker zes Europese bestemmingen. Het nieuwe toestel zal begin januari worden ingezet op de verbinding vanuit Zürich naar Boston.

Omwille van training zal SWISS haar eerste A350 vanaf eind oktober inzetten op enkele Europese routes. Momenteel zou de eerste vlucht er één zijn naar Palma de Mallorca op 25 oktober. Nadien zullen er ook vluchten komen naar Genève, Hannover, Malaga, Düsseldorf en Praag. De vluchten naar Praag staan al ingeladen tot einde maart. Het nieuwe toestel zal namelijk vanaf begin januari worden ingezet op de route naar Boston, maar die vluchten worden maar vier keer per week uitgevoerd. Daarnaast is er dus nog plaats voor Europese vluchten indien nodig.

Het vliegschema is onder voorbehoud en andere bestemmingen kunnen mogelijks ook worden ingeplant met het toestel.