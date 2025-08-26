Korean Air winkelt voor 103 vliegtuigen bij Boeing

Korean Air plaatst bij Boeing een bestelling voor de levering van 103 nieuwe vliegtuigen. De intentieverklaring werd vandaag bekendgemaakt en omvat zowel passagiers – als vrachtvliegtuigen.

De intentie om 103 nieuwe vliegtuigen aan te kopen bij Boeing omvat 20 B777-9’s, 25 B787-10’s, 50 B737 MAX10’s en 8 B777-8 Freighters. De levering van de toestellen zal tot eind 2030 plaatsvinden. Met de fusie met Asiana wil Korean Air de vloot harmoniseren rond 5 verschillende vliegtuigtypen: B787, B777, B737, A350 en A321neo.

Momenteel vliegt Korean Air zelf ook nog met A330, A220, A380 en B747. Asiana zelf, dat op zal gaan in Korean Air, vliegt nog met A330 en A380. Voor die veelal oudere vliegtuigen is in de toekomst geen plaats meer.