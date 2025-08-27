Ryanair bouwt capaciteit vanuit Brussel verder af

Ryanair gaat komend winterseizoen het aantal vluchten vanaf Brussel Airport nverder afbouwen ten voordele van de luchthaven van Charleroi. Die krijgt er drie nieuwe routes bij.

Vanuit Charleroi komen er deze winter drie nieuwe routes bij naar Katowice, Salerno en Volos. De elf routes vanuit Brussels Airport blijven behouden maar het aantal vluchten zal wel met zes procent worden verminderd. Welke routes minder vluchten zullen zien is niet meteen duidelijk.

Daarnaast hekelt Ryanair de Belgische luchtvaarttaks die door de nieuwe regering is verhoogt voor Europese vluchten naar vijf euro. Daardoor zal de maatschappij naar eigen zeggen komend winterseizoen niet verder groeien in België.

Ryanair bouwt de voorbije jaren haar operaties op Brussels Airport steeds verder af. In 2022 werd de basis gesloten en werden twee bestemmingen geschrapt.