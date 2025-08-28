Qantas kiest voor meer A321XLR’s

Qantas bestelt nog eens 20 A321XLR’s. Daarmee komt de totale bestelling voor het vliegtuigtype op 48 te staan. Er zal op een groot aantal ook lie-flat-business-zetels worden geïnstalleerd waarmee Qantas vanuit Perth transcontinentale bestemmingen wil aandoen.

Qantas nam afgelopen zomer de eerste A321XLR in ontvangst. Daarmee zal de maatschappij vanaf midden september actief zijn op routes tussen Sydney enerzijds en Perth en Melbourne anderzijds. Tegen het einde van het jaar moeten er 7 van het type actief zijn op binnenlandse routes. Die toestellen zijn ook enkel maar geconfigureerd voor ‘kortere’ routes tussen de Australische west- en oostkust.

Met de bestelling van nog eens 20 A321XLR’s wil de maatschappij vanuit onder meer Perth ook transcontinentaal gaan vliegen. Van de 20 toestellen zullen er 16 worden uitgerust met lie-flat-business-zetels waardoor deze toestellen op langere routes zullen kunnen worden ingezet.

De extra Airbussen moet de uitfasering van de B737-vloot versnellen en de luchtvaartmaatschappij in staat stellen om op routes te vliegen waarvoor de B737 qua bereik momenteel ontoereikend is. De toestellen zullen vanaf 2028 worden geleverd.