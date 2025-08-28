Twaalf procent meer passagiers voor Brussels Airlines tijdens zomervakantie

In juli en augustus mocht Brussels Airlines een passagiersgroei van zo’n twaalf procent noteren ten opzichte van vorig jaar. Dat realiseerde de maatschappij dankzij extra capaciteit in de vloot.

Dankzij extra vliegtuigen, zowel een extra toestel op het langeafstandsnetwerk alsook extra toestellen (waaronder vier van airBaltic) op het Europese netwerk, kon Brussels Airlines tijdens de zomermaanden juli en augustus twaalf procent meer passagiers vervoeren. In totaal vervoerde de maatschappij meer dan 1,9 miljoen passagiers.

Tijdens de drukste week van de zomer, in juli, noteerde de maatschappij een bezettingsgraad van 88 procent. De stiptheid ging er wel op achteruit door onder meer stakingen en restricties bij de luchtverkeersleiders alsook andere operationele oorzaken.