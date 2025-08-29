Brussels Airlines zet vlootvernieuwing in 2027 voort

Ook na 2026 wordt de vlootvernieuwing van de A320’s bij Brussels Airlines verdergezet. De maatschappij heeft de goedkeuring verkregen om vijf fabrieksnieuwe A320neo’s vanaf 2027 verder aan de vloot toe te voegen.

Dit najaar en het voorjaar van 2026 zullen er drie A320neo’s vanuit Hamburg en Toulouse worden geleverd aan Brussels Airlines. Die vlootvernieuwing staat al langer op de planning. Nu is er goedkeuring om ook vanaf 2027 nog ééns vijf nieuwe A320neo’s aan de vloot toe te voegen.

Vier van de toestellen zullen worden gebruikt om oudere vliegtuigen te vervangen, één toestel zal dienen om de vloot uit te breiden. Daarmee zal het aantal A320neo’s in de vloot stijgen naar dertien exemplaren.

De volgende drie toestellen zullen de registraties OO-SBF/SBG/SBH krijgen. De vijf daarop krijgen de registraties OO-SBI/SBJ/SBK/SBL/SBM.