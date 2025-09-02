Qantas breidt capaciteit richting Europa uit

Qantas gaat de capaciteit van haar rechtstreekse vluchten richting Europa uitbreiden. Volgend zomerseizoen zal de maatschappij de route tussen Rome en Perth langer en vaker blijven vliegen waardoor het aantal zetels tijdens de zomerperiode zal verdubbelen.

In 2022 startte Qantas haar vluchten op tussen Rome en Perth. Dat was toen de tweede rechtstreekse route tussen Europa en Australië. In 2018 startte de maatschappij namelijk al vluchten op tussen Perth en Londen Heathrow. Die vluchten worden dagelijks uitgevoerd. Daarnaast is er ook nog een niet-rechtstreekse Qantas-vlucht vanuit Londen naar Sydney via Singapore.

De vluchten naar Rome werden in de zomer van 2022 drie keer per week uitgevoerd en dat tussen eind juni en begin oktober. Qantas wil de capaciteit op de route nu verdubbelen en zal in het zomerseizoen van 2026 vier keer per week actief zijn op de route en dat al vanaf eind mei tot eind oktober. De capaciteitsverhoging is goed voor in totaal zo’n 40 extra vluchten.

Vorige zomer lanceerde Qantas ook al vluchten tussen Perth en Parijs. Die vluchten worden het hele jaar door uitgevoerd en worden drie keer per week uitgevoerd. Ook volgend zomerseizoen blijft de frequentie voorlopig op drie wekelijkse vluchten te staan.