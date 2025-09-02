Brussels Airlines stuurt A330’s naar Hong Kong voor groot onderhoud

Brussels Airlines heeft een onderhoudscontract gesloten met HAECO voor het onderhoud van haar A330-vloot. Vanaf deze maand en de komende jaren zullen de toestellen voor groot onderhoud naar Hong Kong worden overgevlogen.

Vanaf deze maand en tot en met 2028 zullen de A330’s van Brussels Airlines voor groot onderhoud naar Hong Kong worden gevlogen. Dat zal voornamelijk in het rustigere winterseizoen zijn. HAECO (Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited) zal bij de A330’s de C1, C2 en zesjaarlijkse checks uitvoeren. Dat zijn grotere onderhoudsbeurten die niet in Brussel gedaan worden.

Afgelopen jaren werden de A330’s in onder meer Malta onderhouden en afgelopen winter ook in Manilla.