Austrian wil vloot in winter beter inzetten en test route naar Dubai

In december start Austrian met haar A320neo’s een nieuwe route op naar Dubai. De maatschappij wil de vloot in de winter meer laten vliegen en test daarbij nieuwe bestemmingen uit.

Vanaf 1 december start Austrian Airlines met een route naar Dubai die door de A320neo zal worden uitgevoerd. Het gaat om vijf wekelijkse vluchten die verkocht zullen worden aan een prijs vanaf 314 euro retour. De route zal lopen tot en met maart.

“Een vliegtuig in de lucht is altijd beter dan één op de grond en tegelijkertijd willen we onze klanten een aantrekkelijke deal aanbieden. We weten dat deze route (Wenen-Dubai) onderhevig is aan stevige concurrentie, maar door een vliegtuig in te zetten dat anders normaal in de winter aan de grond zou staan, kunnen we deze gewaagde stap nemen om iets nieuws uit te proberen en de markt uit te dagen,” zegt Austrian-CEO Annette Mann.

Of de route volgende winter terugkeert zal volledig van deze testfase afhangen. De vluchten zullen ’s avonds om 18:55 in Wenen vertrekken en de ochtend nadien om 09:25 opnieuw in Wenen landen.