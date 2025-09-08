Brussels Airport begonnen met werken nieuwe drop-off zone

Op Brussels Airport zijn de voorbereidende werken gestart voor de aanleg van de nieuwe drop-off achter het Sheraton hotel. De nieuwe zone komt op het niveau van de vertrekhal, wat zorgt voor een vlottere verbinding met de terminal. De toegang hiernaar zal afgescheiden zijn van andere verkeersstromen voor een vlot verkeer. Begin oktober 2026 zal de nieuwe drop-off klaar zijn. In tussentijd blijft de huidige drop-off naast parking P1 wel bereikbaar. De aanleg van de nieuwe drop-off is de eerste stap van het grotere infrastructuurproject Hub 3.0, dat Brussels Airport in april aankondigde.

Op 8 september zijn op Brussels Airport de voorbereidende werken gestart voor de nieuwe drop-off. Die zone komt achter het Sheraton hotel op het niveau van de vertrekhal, wat de passagierservaring zal verbeteren dankzij een vlottere en aangename verbinding met de terminal. De nieuwe drop-off wordt ook groter dan de huidige en is ontworpen om mee te groeien met het stijgende aantal passagiers van de komende jaren. Daarnaast zal er een assistentiepunt komen voor reizigers met beperkte mobiliteit. De nieuwe drop-off zone zou begin oktober 2026 klaar moeten zijn. In tussentijd blijft de huidige drop-off naast de parking P1 operationeel. Ook de publieke parkings P1, P2 en P3 blijven bereikbaar tijdens de werken.

Nieuwe toegangsweg zorgt voor vlot verkeer richting drop-off

In de beginfase van de werken wordt een aftakking aangelegd van de A201, die de Brusselse Ring verbindt met de luchthaven. Die afrit zal het verkeer rechtstreeks naar de toekomstige drop-off leiden, gescheiden van het andere verkeer, wat zorgt voor een vlottere doorstroom. Vervolgens verbindt een brug deze toegangsweg rechtstreeks met de nieuwe drop-off, achter het Sheraton Hotel op het niveau van de terminal. De nieuwe zone wordt ook mooi ingericht met planten en zitbanken zodat passagiers comfortabel aan hun reis kunnen beginnen.

Net als de huidige drop-off is de nieuwe zone enkel bedoeld voor een kort afscheid van vertrekkende reizigers. Wie iemand wil komen ophalen op de luchthaven, kan gebruik maken van de publieke parkings P1, P2 en P3. Interparking zal de nieuwe drop-off uitbaten.

Nieuwe drop-off eerste stap van realisatie Hub 3.0

De nieuwe drop-off is de eerste stap binnen het grote infrastructuurproject Hub 3.0 dat in april werd voorgesteld. Zodra de nieuwe drop-off zone in gebruik is, zal de huidige drop-off, die in 2016 werd aangelegd, plaats maken voor de bouw van de intermodale hub waar trein-, tram- en busverkeer later zullen samenkomen.

Naast de nieuwe drop-off zone en de intermodale hub komt er ook een uitbreiding van de vertrekhal en aankomsthal, een nieuw hotel en een groene boulevard met park. Het volledige project zou ten laatste in 2032 klaar moeten zijn.