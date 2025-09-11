Air Canada volgende zomer met A321XLR naar Europa en kijkt uit naar eerste B787-10

Volgende zomer zet Air Canada de A321XLR in op routes naar Europa. Daarbij wordt er ook een nieuwe route naar Palma de Mallorca gelanceerd. Daarnaast zal Air Canada ook de eerste routes kunnen lanceren die met de nieuwe B787-10 zullen worden uitgevoerd.

Met de komst van de eerste A321XLR en de eerste B787-10 voor Air Canada zal de maatschappij enkele nieuwe routes lanceren en de capaciteit op reeds bestaande routes uitbreiden. Met de A321XLR, waarvan Air Canada er dertig in bestelling heeft, zal de maatschappij volgende zomer al zeker gaan vliegen naar Edinburgh, Toulouse en Palme de Mallorca. Deze laatste wordt een nieuwe bestemming voor Air Canada vanuit Montréal. Op de route naar Edinburgh zal Air Canada de B737 vervangen door de nieuwe Airbus. De route vanuit Halifax naar Londen Heathrow zal door de B737 blijven worden uitgevoerd.

De eerste B787-10 zal ook volgend jaar geleverd worden en zal gebruikt worden om de hub in Toronto verder uit te bouwen. Voor volgende zomer komen er alvast nieuwe vluchten naar Shanghai en Boedapest en komen er extra frequenties op bestaande routes zoals die naar Praag. Ook een nieuwe Europese route wordt die van Montréal naar Catania. Wat de eerste bestemming wordt voor de B787-10 is nog niet bekend. Van dat type heeft Air Canada er achttien op bestelling.