Delta houdt het voor bekeken op route tussen Brussel en New York JFK

Op 6 januari zet Delta Air Lines de vluchten tussen Brussel en New York JFK stop. Dat bevestigt een woordvoerder van de maatschappij aan het medium airlinegeeks.com. De route zou sowieso een tijdje stop worden gezet tussen januari en april, maar nu zou de route na januari niet meer terugkeren in het netwerk.

Op 6 januari zal er voor het laatst een B767-300 van Delta vanuit Brussel vertrekken richting New York JFK. Volgens een verklaring van een Delta-woordvoerder aan de website airlinegeeks zal de maatschappij vanuit Brussel enkel nog maar Atlanta bedienen. Die route werd deze zomer na een hiaat van vijf jaar opnieuw opgestart. Daarbij werd er drie keer per week naar Atlanta gevlogen en vier keer per week naar New York.

De Delta-route tussen Brussel en New York JFK zou tussen 6 januari en 9 maart 2026 sowieso een tijdje worden stopgezet maar zou dan opnieuw terugkeren voor vier vluchten per week. Nu verklaart een woordvoerder dat de vluchten worden stopgezet en Delta voortaan enkel zal focussen op Atlanta.

De vluchten naar Atlanta, die eind oktober stoppen, zouden normaal pas in juni hernomen worden. Door de schrapping van New York zullen de vluchten nu echter al begin maart hernomen worden en dat met vier vluchten per week. Tussen april en oktober worden de vluchten dagelijks uitgevoerd.

Door de stopzetting van de JFK-route zal Brussels Airlines de enige maatschappij zijn die tussen Brussel en JFK vliegt. Daarnaast is er in het winterseizoen ook een dagelijkse United-vlucht naar Newark en in het zomerseizoen (vanaf eind maart) twee vluchten per dag.

Delta vliegt al sinds 1991 tussen Brussel en New York (met uitzondering van de periode tijdens de coronacrisis).