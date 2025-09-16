Brussels Airport ontving deze zomer drie procent meer passagiers

Deze zomer zag Brussels Airport drie procent meer passagiers passeren tegenover vorig jaar. Het gaat om in totaal vijf miljoen vertrekkende en aankomende reizigers. Ook de vrachtvolumes groeiden met drie procent.

Met uitbreiding van de thuismaatschappij Brussels Airlines en ook enkele nieuwe langeafstandsbestemmingen zoals Atlanta en Hong Kong mocht Brussels Airport afgelopen zomer (juli en augustus) drie procent meer passagiers ontvangen tegenover vorig jaar. Ongeveer vijftien procent van alle passagiers gebruikten Brussel als tussenstop voor hun doorreis. Dat is iets minder dan vorig jaar.

De verhandelde vrachtvolumes stegen met drie procent. Het volvrachtvervoer daalde echter met vijf procent en het aantal ton vracht vervoerd met passagiersvliegtuigen bleef stabiel. De stijging was voornamelijk te danken aan het integratorverkeer (zoals DHL) dat steeg met 38 procent.

Als het gaat over vliegbewegingen waren dat er deze zomer twee procent meer dan vorig jaar. Bij het vrachtverkeer ging het om een daling van een procent.