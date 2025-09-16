Athene wordt eerste A321XLR-bestemming voor IndiGo

Begin januari volgend jaar wil IndiGo een nieuwe route naar Athene opstarten. Dat wil de maatschappij doen met de eerste A321XLR die ze eind dit jaar in ontvangst mag nemen. Zowel Aegean als IndiGo zullen samenwerken op hun vluchten tussen Griekenland en India.

Met de eerste van in totaal al 69 bestelde A321XLR’s wil IndiGo vanaf begin januari volgend jaar vluchten opstarten naar Athene. Het gaat om zes vluchten per week. Het wordt de eerste verbinding tussen Griekenland en India, hoewel Aegean ook in de nabije toekomst vluchten naar India zou willen opstarten. Het gaat om drie vluchten per week vanuit Delhi en drie vluchten per week vanuit Mumbai.

IndiGo en Aegean gaan samenwerken op de verbindingen tussen Griekenland en India. Terwijl IndiGo de vluchten in januari wil opstarten, zal Aegean vanaf maart 2026 ook vluchten willen gaan aanbieden naar India. Beide maatschappijen hebben hiervoor een codeshare-overeenkomst gesloten. Aegean zou vijf vluchten per week naar Delhi gaan aanbieden en drie vluchten per week naar Mumbai. Dankzij de overeenkomst zullen IndiGo-passagiers zo ook een gemakkelijke verbinding kunnen maken naar de Griekse eilanden.