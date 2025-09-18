IndiGo vanaf oktober ook naar Kopenhagen

Het Indiase IndiGo blijft nieuwe Europese bestemmingen aankondigen. Nadat enkele dagen geleden een verbinding met Athena werd aangekondigd, komt er nu vanaf oktober een verbinding met Kopenhagen.

Vanaf 8 oktobter zal IndiGo met een geleasede B787 van Norse Atlantic Airways drie keer per week tussen Mumbai en Kopenhagen gaan vliegen. Het wordt na Istanboel, Amsterdam, Manchester en Athene al de vijfde Europese bestemming voor de maatschappij. De route naar Athene die enkele dagen geleden werd aangekondigd wordt de eerste voor de A321XLR die IndiGo besteld heeft.

IndiGo is sinds deze zomer dankzij de lease van toestellen van Norse Atlantic Airways begonnen aan een snelle expansie naar het Europese continent. In juli werden zowel Manchester als Amsterdam gelanceerd.