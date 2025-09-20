Luchtvaartmaatschappijen moeten van Brussels Airport helft van vertrekkende vluchten schrappen

Door een grote IT-storing moeten luchtvaartmaatschappijen op Brussels Airport de helft van hun vertrekkende vluchten schrappen. Dat heeft de luchthaven eerder vandaag al beslist omdat door een IT-storing vluchten moeilijker of trager kunnen worden ingecheckt.

Sinds vrijdagavond is er een wereldwijde storing door een cyberaanval bij ARINC (Collins Aerospace). Daardoor ondervinden luchthavens die een softwaresysteem van ARINC gebruiken IT-moeilijkheden en kunnen specifieke programma’s die nodig zijn om onder andere passagiers in te checken en vluchten af te handelen niet meer overal geopend worden. Op Brussels Airport wordt deze software gebruikt op bijvoorbeeld alle computers van de check-in desks en de gates. Via deze software kunnen werknemers specifieke luchtvaartmaatschappij gebonden programma’s openen die nodig zijn om vluchten te verwerken.

Omdat er vandaag aanzienlijke vertragingen waren, heeft de luchthaven eerder vandaag beslist om luchtvaartmaatschappijen de helft van hun vertrekkende vluchten te laten annuleren tot en met zondagnacht.