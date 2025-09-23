Nog steeds geen volle capaciteit op Brussels Airport door IT-problemen

Ook morgen zullen niet alle vluchten vanuit Brussel kunnen doorgaan. Tot tien procent van het vliegschema kan door de reeds dagenlange IT-problemen geschrapt worden.

Ook morgen zullen nog verschillende vluchten getroffen worden door de wereldwijde IT-problemen bij Collins Aerospace. Nog tot morgenavond moeten maatschappijen tot tien procent van hun vluchten schrappen om drukte op de luchthaven te voorkomen. Omdat inchecksystemen niet overal beschikbaar zijn moeten passagiers die niet online zijn ingecheckt manueel door het personeel worden afgehandeld.