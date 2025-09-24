Nog zeker tot volgende week moet tot tien procent van vluchten in Brussel geschrapt worden

Nog zeker tot maandag moeten luchtvaartmaatschappijen tot tien procent van hun vluchten vanuit Brussels Airport schrappen. De huidige check-in systemen kunnen mogelijks niet meer hersteld worden en daarom wordt de lancering van een nieuw check-in systeem, dat voorzien was voor november, nu versneld ingevoerd.

Normaal zouden in november alle werkstations, in totaal zo’n 500, vernieuwd worden om een nieuwe versie van het check-in systeem te doen draaien. Omdat het oude nu na een cyberaanval mogelijks niet meer hersteld kan worden, wordt die vernieuwing nu versneld naar voren gebracht. Vanaf volgende week zal dit proces van start gaan waarbij luchtvaartmaatschappijen op Brussels Airport geleidelijk zullen worden aangesloten op het nieuwe systeem. Normaal duurt de invoering van het nieuwe systeem enkele weken, maar de luchthaven hoopt dat in samenwerking met Collins Aerospace zo snel mogelijk voltooid te hebben.

Om de druk op het luchthavenpersoneel te verminderen vraagt de luchthaven daarom aan de luchtvaartmaatschappijen om nog zeker tot en met deze zondag tien procent van de vertrekkende vluchten te annuleren.