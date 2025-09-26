Turkish Airlines plaatst grote bestelling bij Boeing voor vlootexpansie

Turkish Airlines heeft een grote bestelling geplaatst bij Boeing. Het gaat om zowel B787’s als een intentieverklaring voor B737’s. Tegen 2033 wil de maatschappij haar huidige vloot bijna verdubbelen.

Turkish Airlines heeft bij Boeing een bestelling geplaatst voor 35 B787-9’s en 15 B787-10’s met daarbovenop opties voor nog eens 25 B787’s. Daarnaast heeft Turkish Airlines een intentieverklaring met Boeing gesloten voor de aanschaf van 150 B737 MAX-toestellen.

Tegen 2033 wil de maatschappij meer dan 800 vliegtuigen in haar vloot hebben. Vandaag heeft de maatschappij nog net geen 400 vliegtuigen in de eigen vloot. Turkish Airlines is ook nog eigenaar van andere Turkse luchtvaartmaatschappijen zoals Ajet en Sunexpress. Recentelijk nam de maatschappij een minderheidsbelang in Air Europa.

De levering van de B787’s zal plaatsvinden tussen 2029 en 2034. Turkish Airlines zal dan voor het eerst met de B787-10 gaan vliegen. Die grotere versie van de B787 kan Turkish Airlines gebruiken op langeafstandsroutes met een grote vraag.