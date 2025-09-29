Lufthansa Group snijdt in personeelsbestand en past structuur aan om winstmarge op te krikken

De Lufthansa Group gaat snijden in het personeelsbestand en de structuur van de groep aanpassen om de winstmarge terug op peil te brengen. Er zal vooral worden bespaard bij het administratief personeel en dat hoofdzakelijk in Duitsland. Daarnaast zullen alle netwerkmaatschappijen meer gecentraliseerd worden aangestuurd vanuit Duitsland om de efficiëntie te verhogen.

Tegen 2030 zal de Lufthansa Group wereldwijd, maar hoofdzakelijk in Duitsland, 4.000 jobs schrappen. Dat maakte de luchtvaartgroep vandaag bekend. De groep zag de voorbije jaren, vooral bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa zelf, de winstmarges dalen en daar moet met een herstructurering nu iets aan worden gedaan. Momenteel bedraagt de operationele winstmarge van de groep 4,4 procent maar tegen 2030 moet die verdubbelen naar 8 tot 10 procent. In de jaren voor corona bedroeg de winstmarge steevast tussen de 6 en de 8 procent.

De Lufthansa Group wil op alle vlakken de efficiënte verhogen. Zo moet de vloot van langeafstandsvliegtuigen gereduceerd worden van 13 verschillende vliegtuigtypes nu naar 9 tegen 2030. De B747-400 (Lufthansa), B777-200 (Austrian), A340-600 (Lufthansa), A340-300 (Lufthansa, SWISS en Edelweiss), A330-200 (ITA Airways en Discover) en de B767-300 (Austrian) zullen tegen dan allemaal de vloot verlaten moeten hebben. In de plaats komen er de B777-9’s (Lufthansa) en A350-1000’s (Lufthansa) bij. De toekomst voor de A380’s vanuit München is nog onzeker. Brussels Airlines moet in 2030 met een gemengde vloot van A330-300’s en A350-900’s of B787-9’s aan het rondvliegen zijn. Daarbij zullen de A330’s geleidelijk aan worden vervangen door nieuwe langeafstandstoestellen, maar de beslissing voor A350 of B787 is momenteel nog niet rond. Of de maatschappij kiest voor grotere A350’s maar het houdt bij Airbus, of kleinere B787’s maar met een gemengde vloot zit tussen het Europese en het langeafstandsnetwerk moet ergens het komende jaar gemaakt worden.

Ook zal de structuur en de beslissingsmacht van de maatschappijen voor het korte- en middellangeafstandsnetwerk worden overgeheveld en gecentraliseerd worden in Duitsland. Daardoor moeten vooral de Europese operaties van de netwerkmaatschappijen beter geoptimaliseerd worden. Europa is momenteel qua omzet de belangrijkste markt voor de netwerkmaatschappijen maar de winstmarges liggen er het laagst. De Noord-Amerikaanse markt is de tweede grootste markt qua omzet maar boekt wel de hoogste winstmarges.

Het verkeer naar India en Zuidoost-Azië zal tegen 2030 verdubbelen en die groei zal hoofdzakelijk moeten worden opgevangen door Lufthansa en SWISS vanuit Frankfurt, München en Zürich. In Brussel, Rome en Wenen zal er vooral gefocust worden op verdere groei richting Afrika (Brussels Airlines en ITA Airways) en richting het Midden-Oosten. Daarbij wordt vooral gekeken naar de groei in verkeer van en naar Saudi-Arabië. ITA Airways zal ook verder groeien richting Brazilië en Argentinië. Voor alle hubs zal de samenwerking met United en Air Canada ook verder uitgebreid worden en zal er selectief gekeken worden naar verschillende nieuwe secundaire Amerikaanse bestemmingen. Tegen 2043 zullen de belangrijkste groeimarkten wereldwijd nog steeds Azie en de Pacific zijn en Afrika.

Daarnaast zullen ook Lufthansa Technik en de vrachtafdeling van Lufthansa de komende jaren winstgevend, dat ze ook al zijn, moeten meegroeien. Ook in deze activiteiten zal Lufthansa Group verder investeren.