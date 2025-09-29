PLAY Airlines moet alle activiteiten stopzetten

Het IJslandse PLAY Airlines moet met onmiddellijke ingang de activiteiten stopzetten. De maatschappij kampt al een tijdje met financiële problemen en kondigde afgelopen zomer nog aan haar business model volledig om te gooien.

Het IJslandse PLAY Airlines zet met onmiddellijke ingang al haar vluchten stop. Het bedrijf opereert met een vloot van 10 vliegtuigen en vliegt vanuit Keflavik naar verschillende Europese bestemmingen en Baltimore. Tot eerder deze maand was PLAY Airlines ook nog actief in Brussel waar het seizoensgebonden naar Keflavik vloog.

De stopzetting van de activiteiten komt niet als een verrassing. De maatschappij doet het financieel slecht en kondigde deze zomer al aan om het grootste deel van de lijnvluchten na de zomer stop te zetten. Het plan was om hoofdzakelijk voor andere maatschappijen te gaan vliegen en met nog 4 van de 10 vliegtuigen zelf vanuit IJSland enkele populaire Zuid-Europese bestemmingen aan te bieden. De overige 6 toestellen zouden op een Maltese vergunning worden gezet.