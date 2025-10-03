Boeing’s B777X verder vertraagd naar 2027

De nieuwe Boeing B777X zal ten vroegste pas in 2027 voor het eerst geleverd worden. Dat melden anonieme bronnen aan Bloomberg. Daarmee loopt het programma nu al 7 jaar vertraging op.

De levering van de eerste B777X zal worden uitgesteld naar het eerste deel van 2027. Volgens de laatste berichten enkele maanden geleden zou het nieuwe vliegtuig nog in 2026 klaar zijn voor commercieel gebruik, maar dat blijkt nu volgens Bloomberg niet meer haalbaar. Momenteel wordt er gekeken naar levering in de eerste jaarhelft van 2027.

Het B777X-programma werd in 2013 gelanceerd waarbij de eerste levering in 2020 werd geschat. Het programma werd de voorbije jaren meermaals getroffen door hoofdzakelijk tegenslagen op het vlak van regulering en certificatie. In 2024 lag het programma nog een halfjaar stil doordat er scheurtjes waren gevonden bij de testvloot op de verbinding tussen de motor en de vleugel.

Bij launch customer Lufthansa zou volgens Bloomberg nu ook al rekening gehouden zijn met de verder vertraagde introductie van het nieuwe vliegtuigtype in de vloot.