Riyadh Air eind deze maand van start op eerste route naar Londen Heathrow

Eind oktober start Riyadh Air haar eerste vlucht op naar Londen Heathrow. De vluchten zullen initieel nog niet te koop staan voor het grote publiek, dat komt pas een latere fase. Er moeten naast Londen ook snel vluchten volgen naar Dubai.

Vanaf 26 oktober vliegt Riyadh Air met een B787-9 tussen Riyadh en Londen Heathrow. Het wordt de eerste verbinding van de nieuwe luchtvaartmaatschappij die de komende jaren een grote hub wil uitbouwen in Riyadh. Die hub moet concurrentie vormen voor de andere grote maatschappijen in het Midden-Oosten die gebaseerd zijn in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.

De vluchten zullen worden uitgevoerd met een reservevliegtuig dat Riyadh Air al in de vloot heeft in afwachting van de levering van de eerste B787-9’s. Met de levering van de nieuwe vliegtuigen zullen er ook snel nieuwe bestemmingen worden aangekondigd. Dubai zou snel als volgende bestemmingen moeten volgen. De vluchten naar Londen Heathrow zullen initieel voor een select publiek worden aangeboden, waaronder de investeerders (de staat Saudi-Arabië) en het personeel van Riyadh Air.

De maatschappij heeft momenteel uitstaande bestellingen (inclusief opties) voor 72 B787-9’s, 60 A321neo’s en 50 A350-1000’s.