SWISS neemt eerste A350 in ontvangst

Deze namiddag heeft SWISS haar eerste A350-900 in ontvangst genomen. Het toestel werd vanuit Toulouse overgevlogen naar Zürich. Eind deze maand zal het toestel voor het eerst op het Europese netwerk worden ingezet.

SWISS heeft vandaag de eerste van in totaal 10 A350-900’s in ontvangst genomen. Het toestel landde deze namiddag op de luchthaven van Zürich. Vanaf 25 oktober zal het toestel enkele weken op het Europese netwerk worden ingezet. De eerste vlucht zal naar Palma de Mallorca zijn. Vanaf 20 november gaat het dan richting Boston.

Het toestel is het eerste exemplaar dat is uitgerust met de nieuwe SWISS Senses-cabine. De A350-900 zal al zeker de A340-300 vervangen in de vloot. Daarvan heeft de maatschappij nog 4 exemplaren rondvliegen die gebruikt worden op de routes naar Johannesburg, Mumbai, Shanghai en Seoul. Tegen 2031 moet het laatste nieuwe toestel aan SWISS geleverd worden.